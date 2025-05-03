Отставка Волтца: чем еще разозлил Трампа советник по нацбезопасности — WP

Эксрадник по нацбезопасности Майк Уолтц и президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Уволенный с должности советника по нацбезопасности Майк Уолтц вызвал недовольство президента США Дональда Трампа не только скандалом с подключением журналиста The Atlantic к секретному чату в Signal.

Как сообщает The Washington Post, ранее он разгневал хозяина Белого дома переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам двух неназванных собеседников издания, Уолтц обсуждал с Нетаньяху возможность нанесения удара по Ирану накануне встречи израильского лидера с Трампом в Белом доме.

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Как утверждает один из источников WP, Майк Уолтц «хотел направить политику в направлении, которое не устраивало Трампа, поскольку США пытались найти дипломатическое решение».

«Эта информация дошла до Трампа, и президент остался ею недоволен», — добавил анонимный собеседник издания.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в комментарии WP не рассказал подробности о причинах увольнения Майка Уолтца с должности советника по нацбезопасности, но подчеркнул, что «президент определяет повестку дня, а его администрация должна реализовывать эту политику, чтобы все двигались в одном направлении».

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Майка Волтца. Его обязанности будет временно исполнять государственный секретарь США Марко Рубио.