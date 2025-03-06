Отступление от 5 статьи: Трамп рассматривает серьезное изменение политики США в отношении НАТО

Трамп хочет, чтобы Штаты помогали не всем членам НАТО, а только тем, кто платит больше всего на оборону.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает серьезные изменения относительно участия США в Организации Североатлантического договора.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на трех нынешних и бывших высокопоставленных американских чиновников и одного представителя Конгресса США.

По словам официальных лиц, Трамп обсудил с помощниками возможность выборочного участия Штатов в НАТО таким образом, чтобы помогать членам Альянса, которые тратят на оборону определенный процент своего ВВП.

Если такое изменение политики произойдет, США могут не защищать члена НАТО, который подвергся нападению, если эта страна не достигнет определенного уровня расходов на оборону. Если Трамп таки внедрит это изменение, это будет означать значительный отход от основного принципа Альянса, известного как статья 5, которая говорит, что нападение на любую страну НАТО является нападением на всех.

Президент США также рассматривает изменение политики, согласно которому Штаты могут выбрать приоритет военных учений с членами НАТО, которые тратят установленный процент своего ВВП на оборону. Его администрация уже сигнализировала европейским союзникам Америки, что США могут сократить свое военное присутствие в Европе. Одним из вариантов, который рассматривается сейчас, является перебрасывание некоторых американских войск в регионе, чтобы они были сосредоточены в странах НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону.

Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за недостижение текущей цели членов Альянса по расходованию 2% своего ВВП на оборону. Он утверждал, что диспропорция является несправедливой и создает дополнительное бремя для США.

Страны НАТО более десяти лет назад договорились про цель — установить уровень расходов для каждой из них в 2% ВВП. Но Трамп настаивал на увеличении этого процента. Недавно он сказал, что члены НАТО должны тратить 5% своего ВВП на оборону, хотя США сейчас этого не делают.

Ранее Илон Маск сделал скандальное заявление о выходе США из НАТО.

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