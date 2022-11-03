Отсутствие электричества в Москве: два министра на совещании с Путиным сидели без света (фото, видео)

Путинские министры на совещании с диктатором посидели без электроснабжения.

В столице РФ Москве в башнях делового центра внезапно исчезло электричество. Поэтому два российских министра на совещании с диктатором Путиным сидели без света.

Об этом пишут российские пропагандисты, публикующие фото и видео совещания Путина с российскими чиновниками.

Электричество в Москве исчезло в IQ-квартале, в котором также расположены Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

Фото: российские пропагандисты

Судя по кадрам совещания Путина с министрами видно, что в кабинете глав Минэкономразвития Максима Решетникова и Минпромторга Дениса Мантурова нет электричества.

В ходе совещания видно, что Путин был раздражен. Он заявил, что надеется, что отсутствие электричества не помешает Решетникову доложить ему об инвестициях в РФ. Впоследствии электроснабжение в Москве возобновилось.

Исчезновение электричества в Москве: что известно

В Москве три башни многофункционального комплекса "Q-квартал" Москвы-Сити остались без электричества, оттуда проводилась эвакуация людей. В домах сработала сигнализация. Не работали 5 лифтов, в них застряли 4 человека. Они просили о медицинской помощи. В частности, люди застряли в лифте между 24 и 25 этажами в здании Минэкономразвития России.

Российские террористы от 10 октября регулярно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Поэтому в нашем государстве возникли проблемы с электроснабжением, украинцы вынуждены сидеть в темноте, пока энергетики экстренно ремонтируют повреждения.

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