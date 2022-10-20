Отсутствие Face ID и дизайн от линейки Х: в Сети показали, как будет выглядеть будущий iPhone SE4

В Сети показали, как вероятно будет выглядеть будущий iPhone SE4.

iPhone SE4 будет похож на iPhone XR и, вероятно, не будет иметь Face ID. Все это стало известно из инсайта Джона Проссера, обнародовавшего в Сети фотографии будущего бюджетного гаджета.

Как отмечается, новый бюджетный iPhone будет иметь дизайн iPhone XR, однако со смещенным в центр яблоком. Дисплей – 6,1-дюйма, сверху “монобровь”, одна камера на задней панели и одна – фронтальная – спереди.

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Кроме того, линейка избавится от кнопки "Домой" на дисплее, а также Face ID — вместо него будет Touch ID, что позволит уменьшить рамку экрана.

Выйти новый бюджетный iPhone SE4 может весной 2023 года. Его ожидаемая стоимость – 500 долларов.

Напомним, что в России запретили продавать новые iPhone 14 даже через "параллельний импорт".

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