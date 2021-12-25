Отсутствие лавы и землетрясений: на Ла-Пальме прекратилось извержение вулкана, длившееся в течение 85 дней

Прекращение извержения было подтверждено научным комитетом.
На острове Ла-Пальма официально заявили о завершении извержения вулкана. Он был активен в течение последних 85 дней.
Об этом заявил советник по государственной администрации, юстиции и безопасности правительства Канарских островов Хулио Перес, пишет РБК-Украина.
"То, что я сегодня хочу сказать, можно сказать несколькими словами – извержение закончилось. Оно закончилось 13 декабря днем, но только сегодня можно сказать", – заявил Перес.
В то же время советник отметил, что прекращение извержения было подтверждено научным комитетом, который наблюдал за признаками, которые позволяют убедиться в этом — отсутствие лавы, пирокластов, землетрясений, тремора и деформаций.
Напомним:
Вулкан проснулся на испанском острове 20 сентября. Власти повысили уровень угрозы до оранжевого. Перекрыты региональные дороги. Началась эвакуация людей. В общей сложности реки раскаленной скамьи выжгли почти 800 гектаров земли — преимущественно это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.
Читайте также:
- Мощное торнадо в США: более 70 человек погибли, сотня — пропавших без вести
- Шквальный ветер и паводки: Балканы страдают от сильного шторма
- В Антарктиде рекордный снежный покров: пингвинов засыпало в гнездах (фото)