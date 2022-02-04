Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Отсутствие военной опасности от РФ и новые санкции США против Беларуси. Пять новостей, которые вы могли проспать

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отсутствие военной опасности от РФ и новые санкции США против Беларуси. Пять новостей, которые вы могли проспать

Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что жителям пограничных областей не нужно волноваться и поддаваться панике, поскольку военной угрозы со стороны России пока нет. Читать дальше –>
  • Украина уверенно прокладывает свой путь в НАТО, однако есть реформы, которые ей еще предстоит сделать, в частности в отношении оборонного сектора, сил специальных операций и т.д., пояснила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Читать дальше –>
  • Госдеп США ввел визовые санкции против нескольких граждан Беларуси за их участие в "серьезной экстерриториальной контрдиссидентской деятельности". Читать дальше –>
  • Российская журналистка Елена Милашина объявила о командировке за пределами России из-за многочисленных личных угроз в ее адрес со стороны руководства Чечни и реакции на них федеральных властей страны. Читать дальше –>
  • Американский рэпер Тадж Добсон, более известный как TDott Woo, был застрелен на пороге своего собственного дома в Нью-Йорке. Читать дальше –>
Следующая публикация