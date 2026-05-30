Отсюда РФ бьет "Орешником" по Украине: журналисты рассказали о "запущенном" полигоне Путина

Учебные пуски ракет на полигоне «Капустин Яр» / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин для ударов по Украине баллистическими ракетами «Орешник» использует одну и ту же точку — режимный объект в бесплодной степи на юго-востоке РФ. Журналисты рассекретили стартовую площадку, с которой оккупанты запускают это оружие.

Об этом пишет издание Business Insider.

Как выяснили расследователи, все три запуска на сегодняшний день «Орешник» осуществлялись с исторического ракетного полигона Капустин Яр, расположенного рядом с городом Знаменск. Этот небольшой городок с населением чуть менее 30 тысяч человек лежит примерно в 700 милях (около 1100 км) к востоку от Киева, недалеко от границы с Казахстаном. Территория вокруг Знаменска ограждена железобетонным забором и имеет статус так называемого закрытого административно-территориального образования.

Последняя массированная атака с применением «Орешника» произошла в минувшее воскресенье во время масштабного обстрела Украины. По данным украинских медиа, в ту ночь Россия выпустила оружия в общей сложности около 1 миллиарда долларов (90 ракет и сотни дронов). Удивительно, но самая мощная баллистическая ракета стоимостью 40 миллионов долларов нанесла лишь незначительные повреждения гаражному кооперативу под Киевом.

Эксперты объясняют это спецификой снаряжения ракеты. «Орешник» ударил примерно шестью блоками, однако во время прилета не были зафиксированы взрывные вспышки. Это указывает на то, что ракета, вероятнее всего, была оснащена инертными (имитационными) боевыми частями, а сам удар носил характер демонстрации грубой силы.

«Похоже, что ни один из этих снарядов не содержал взрывчатки. Все атаки происходили ночью. Даже относительно малый взрывной заряд вызвал бы заметные вспышки», — отметил Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения.

Интересная деталь кроется и в самом названии ракеты. Русское слово «Орешник» означает орешник. Как недавно цинично заявил один из российских депутатов, на Руси ветви орешника веками использовались как резки для телесных наказаний, что подчеркивает чисто устрашающий характер использования этого оружия Кремлем.

Напомним, российская баллистическая ракета «Орешник» имеет низкую точность и наносит минимальные разрушения, но остается чрезвычайно сложной целью для традиционных систем ПВО.

