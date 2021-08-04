"Отталкивающее поведение": обвиняемому в секс-домогательствах губернатору Нью-Йорка грозит импичмент

Байден, Пелоси и еще ряд влиятельных американских политиков призвали Куомо уйти в отставку, однако чиновник продолжает отвергать все обвинения.

Губернатору американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к 11 женщинам, могут объявить импичмент.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что демократ во вторник, 3 августа, столкнулся с усиленным давлением со стороны влиятельных членов своей партии, в частности президента США Джо Байдена и спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси, призвавших его уйти в отставку.

"Я думаю, что он должен уйти в отставку. Насколько я понимаю, законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Я не знаю этого наверняка, я не читал все эти данные", — отметил Байден.

Пелоси, со своей стороны, выразила благодарность женщинам, которые не побоялись "сказать свою правду".

К призывам об отставке также присоединились лидер большинства в Сенате Чак Шумер и сенатор Кирстен Гиллибранд.

"Отчет генерального прокурора штата Нью-Йорк подтвердил утверждение отважных женщин, которые вышли вперед, чтобы поделиться своими историями, и мы благодарим женщин за это, — говорится в их заявлении. — Жители Нью-Йорка заслуживают лучшего руководства в офисе губернатора".

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Вице-губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул написала, что в отчете "задокументировано отталкивающее" и "незаконное поведение" Куомо. Она отметила, что верит "храбрым женщинам", которые выступили со своими обвинениями.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио, демократ, часто враждовавший с Куомо, назвал действия, описанные в отчете, "неприемлемыми для любого, не говоря уже о государственном служащем".

Другие партийные лидеры, в частности Хаким Джеффрис, Томас Суоззи и Грегори Микс, также публично присоединились к своим коллегам в Конгрессе.

"Пришло время губернатору Эндрю Куомо сделать правильные вещи для жителей штата Нью-Йорк и уйти в отставку", — заявили они в совместном обращении.

Сам Куомо продолжает отвергать все обвинения в свою сторону. "Я хочу, чтобы вы знали, что я никогда не касался кого-нибудь ненадлежащим образом и не совершал неуместных сексуальных домогательств", — заверил он.

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Губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо впервые обвинили в сексуальных домогательствах в феврале этого года. Две его бывшие помощницы заявили, что чиновник интересовался их личной жизнью и жаловался на одиночество.

Так, Шарлотта Беннетт, которая до ноября прошлого года была помощницей исполнительного директора и советником по вопросам здравоохранения в администрации Куомо, указала, что губернатор ни разу не касался ее, однако его намеки заставили ее чувствовать себя "ужасно неудобно и испуганно".

Как сообщалось, расследование Куомо имеет гражданский характер и не ведет непосредственно к возбуждению уголовного дела. Сам Куомо заявил, что не планирует подавать в отставку.

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