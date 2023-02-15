"Оттуда никто не возвращался": в РФ нашли мертвым солдата, отказавшегося ехать на войну в Украину

Россиянин оставил предсмертную записку, в которой написал, что его решили отправить на войну.

В российской Коми солдат срочной службы покончил с собой, написав в предсмертной записке, что его решили отправить на войну против Украины, "откуда никто из его роты никто не возвращался". В предсмертной записке россиянин признался, что над ним издевались из-за его отказа ехать воевать в Украину.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По их данным, 20-летний россиянин Сергей из города Печора, который проходил срочную службу в воинской части Московской области, 10 февраля повесился на поясе, прицепленном к металлической лестнице водонапорной башни.

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Где это произошло, не уточняется. Но известно, что он служил во второй понтонной роте воинской части №11361, дислоцированной в поселке Нахабино в Красногорском районе Подмосковья.

Один из российских Telegram-каналов опубликовал предсмертную записку россиянина, в которой тот отметил, что его "вписали в ротацию в Украину", откуда, как он сообщил, из его роты никто не возвращался. Солдат рассказал, что просил командира оставить его в части, но ему было отказано. Более того, командир и сержанты начали над ним издеваться.

Россиянин добавил, что "принял решение умереть без чужой крови на руках", и призвал возбудить против его командиров уголовное дело по доведению до самоубийства.

Достоверность записки точно не подтверждена, но два близких родственника россиянина говорят, что почерк в записке похож на тот, который был в Сергея. Командиры уже забрали записку и в материалы проверки она не попала.

В Следственном комитете России не комментировали инцидент.

Напомним, потери армии РФ приближаются к 140 тысячам. За 14 февраля ВСУ ликвидировали 690 солдат.

Между тем Путин и Шойгу врут о катастрофических потерях РФ у Угледара.

По данным Генштаба, российские военные намеренно выводят из строя свою технику, чтобы не участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Эксперт Петр Черник рассказал, как Россия будет пополнять запасы и сколько техники.

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