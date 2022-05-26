"Отвечайте на ракеты смехом": сатирический журнал Charlie Hebdo публикует работы украинских карикатуристов

Средства от продажи свежего номера популярного французского журнала будут переданы ВСУ и территориальной обороне Одессы.
В среду, 25 мая, французский сатирический журнал Charlie Hebdo посвятил четыре страницы украинской тематике, опубликовав два десятка работ карикатуристов-украинцев.
Обложка свежего номера опубликована в аккаунте издания в Twitter.
"Отвечайте на ракеты смехом", — говорится на титульной странице Charlie Hebdo.
Таким образом популярный еженедельник чествует украинских коллег-карикатуристов, которые "продолжают делать свою работу", несмотря на российское вторжение.
Affaire Abad: le rêve brisé— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) May 24, 2022
Retrouvez:
4 pages de reportage en Ukraine, illustrées par des caricaturistes ukrainiens
Ces lobbyistes qui adorent la guerre en Ukraine
Tuerie de Buffalo: un manifeste de la pureté blanche
En vente mercredi! pic.twitter.com/MkW9j2YOR7
Почти все карикатуры взяли с выставки, организованной в Одессе местной карикатуристской ассоциацией, “Русский военный корабль, иди на…”. На рисунках — русский медведь, погружающий лапу в улей перед тем, как его обкусывают пчелы, солдаты оккупационной армии, спускающие снаряд с горки в детском саду, орудие пыток с изображением Путина.
В журнале отмечают, что украинские карикатуристы "очевидно безжалостны к россиянам, демонстрируют юмор, который не хочет сдаваться перед лицом произвола и террора".
Вырученные от реализации этого номера деньги будут переданы ВСУ и территориальной обороне Одессы.
Напомним, ранее известный британский рок-певец Yungblud мощно поддержал Украину на концерте в Вене. На сцене с украинским флагом на плечах исполнитель жестко осудил войну Путина против нашего государства.
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