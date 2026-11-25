Взрыв / © Associated Press

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Применение ядерного оружия в космосе чревато спутниками, от которых зависят навигация, телефонная связь и передача данных. Кроме того, опасность будет сохраняться и после самого взрыва, ведь усиленная радиация может вывести из строя даже аппараты, которые сначала находились вдали от эпицентра взрыва.

Об этом пишет Der Spiegel .

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Издание объясняет возможные последствия на фоне сообщений о подготовке Россией спутника с ядерным зарядом. Руководитель космического командования Бундесвера Михаэль Трау ранее описал масштаб угрозы в разговоре с журналистами.

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"Тот, кто подрывает ядерное оружие в космосе, в большей или меньшей степени отвергает мир в доцифровую эпоху", - предупреждал он.

По объяснению издания, самая большая опасность при взрыве – электромагнитный импульс. Мощное кратковременное поле влечет в кабелях, микросхемах и антеннах токи, на которые эти детали не рассчитаны. Электроника может испытать необратимые повреждения, а спутники поблизости — через мгновение превратиться в металлолом.

После этого угроза будет распространяться через радиационный пояс вокруг Земли. Взрыв усилит его излучение, так что под ударом окажутся и другие спутники, когда будут пролетать через этот участок.

Такой эффект наблюдали после американского ядерного испытания Starfish Prime 1962 года. Заряд был взорван на высоте 400 километров над Тихим океаном. На Гавайях были зафиксированы перебои в работе уличного освещения и телефонной связи, а на орбите пострадали спутники.

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Повышенная радиация, в частности, повредила первый коммерческий спутник связи Telstar 1, который окончательно вышел из строя семь месяцев спустя. Серьезные повреждения испытал и первый британский спутник Ariel 1.

Почему под угрозой Starlink

Сегодня последствия такого взрыва могли бы охватить гораздо больше аппаратов из-за больших спутниковых сетей, в частности Starlink компании SpaceX.

Коммерческие спутники особенно уязвимы, объясняла специалист по ядерной инженерии Иллинойского университета в Урбана-Шампейне Анджела Ди Фульвио. Защита от экстремальной радиации требует, среди прочего, дублирования критически важной электроники, чтобы резервные системы подхватывали работу после отказа основных. Для коммерческих аппаратов, стоимость которых пытаются снизить, это нетипичное решение.

Российские спутники также пострадали от ядерного взрыва. Однако западные военные, по оценкам источников в сфере безопасности, на которые ссылаются WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, гораздо больше зависят от спутниковых систем. Поэтому собеседники расследователей предполагают, что Москва могла бы рассчитывать на кратковременное военное преимущество даже ценой потери собственных аппаратов.

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Для гражданских последствий тоже могли бы быть ощутимыми. Среди рисков населения расследователи называют перебои с электроснабжением, существенные ограничения связи и навигации.

А вот как найти носителя ядерной бомбы в космосе еще до взрыва предложил исследователь ядерных технологий Массачусетского технологического института Арег Данагулян. Он представил концепцию небольшого спутника-инспектора, который мог бы регистрировать нейтроны — высвобождающиеся частицы, когда космические частицы высоких энергий попадают в уран или плутоний ядерного заряда.

«Обычно этого потока нейтронов не должно быть. Но если бы его удалось зафиксировать со стороны спутника, это было бы подозрительно», — объясняет Данагулян.

Его концепция касается аппаратов во внутренней части радиационного пояса на Земле, где много частиц высоких энергий. По мнению Ди Фульвио, риск разоблачения мог бы снизить соблазн тайно вывести ядерное оружие на орбиту.

Что известно о «Спутник-С» и реакции НАТО

WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung 23 ноября сообщили со ссылкой на западные разведки и военных, что Россия может в ближайшие недели запустить аппарат Спутник-С с ядерным зарядом. По данным расследователей, спутник хранился в Московской области, а разведданными о возможном запуске обменялось несколько стран НАТО.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Берлин пообещал защищать союзников и в космосе . Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал сообщения тревожными, но не подтвердил и не опроверг их.

Договор о космосе 1967 г. запрещает выводить на околоземную орбиту объекты с ядерным или другим оружием массового уничтожения. По данным Spiegel, Россия остается участницей договора и отрицает уведомление о подготовке такого размещения.

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