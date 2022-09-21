"Ответ будет разрушительным": генерал рассказал, на что пойдут США, если РФ применит ядерное оружие в Украине

Ответ Пентагона на применение Россией ядерного оружия в Украине, возможно, и не будет ядерным, однако США нанесут РФ сокрушительный удар.

В частности, могут быть разрушены российские военные базы в оккупированном Крыму.

Об этом заявил экс-командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес, сообщает The Daily Mail.

Он рассматривает угрозу ядерного удара по Украине очень маловероятной. Тем не менее, Годжес заверил, что на любое применение оружия массового поражения будет быстрый и жесткий ответ со стороны президента США Джо Байдена.

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По мнению американского генерала, президент РФ Владимир Путин отдает себе отчет в том, что со стороны США поступит ответ.

"Возможно, ответ США будет не ядерным, но достаточно разрушительным, например, для уничтожения Черноморского флота РФ или российских баз в Крыму. Поэтому я считаю, что Путин и его окружение не хотят прямого столкновения из США", – сказал Годжес.

Напомним, 21 сентября Путин заявил, что против России будто бы воюет "коллективный Запад" и пригрозил миру применением ядерного оружия.

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