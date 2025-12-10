"Ответ готов": Лавров высказался о возможной войне с Европой

Сергей Лавров / © Associated Press

Россия "не намерена воевать с Европой и даже не рассматривает такие мнения".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с безопасностью на континенте.

В то же время он подчеркнул, что Москва ответит на любое решение по отправке иностранных военных контингентов в Украину — ответ уже готов. По его словам, это касается возможных решений по экспроприации российских активов в ЕС или других странах Запада.

Лавров также традиционно обвинил Евросоюз в "политической слепоте" и заявил, что европейские государства якобы "утешают себя иллюзиями о возможности победы над Россией".

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин сделал громкое заявление, угрожая европейским странам "катастрофическими последствиями" в случае начала военного конфликта с Россией.