"Ответ готов": Лавров высказался о возможной войне с Европой
Москва ответит на размещение иностранных войск в Украине и экспроприацию российских активов.
Россия "не намерена воевать с Европой и даже не рассматривает такие мнения".
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию с безопасностью на континенте.
В то же время он подчеркнул, что Москва ответит на любое решение по отправке иностранных военных контингентов в Украину — ответ уже готов. По его словам, это касается возможных решений по экспроприации российских активов в ЕС или других странах Запада.
Лавров также традиционно обвинил Евросоюз в "политической слепоте" и заявил, что европейские государства якобы "утешают себя иллюзиями о возможности победы над Россией".
Напомним, ранее российский президент Владимир Путин сделал громкое заявление, угрожая европейским странам "катастрофическими последствиями" в случае начала военного конфликта с Россией.