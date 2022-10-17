Ответ иранским "мопедам": в Укроборонпроме сообщили о завершении работы над новой разработкой

В Укроборонпроме сообщили, что завершают разработку нового оружия. Ее дальность 100 км.

Об этом сообщили на канале "Укроборонпрома" в телеграм.

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"Дальность — 1000 км, вес боевой части — 75 кг. Завершаем разработку", — говорится в сообщении.

В "Укроборонпроме" добавили, что работают в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения.

"Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое "ничего" то и дело проходит успешные испытания. Вы скажете, этого недостаточно. Согласны, поэтому предпочитаем работать 24/7, чем заполонять медиапространство громкими заявлениями", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинская гаубица "Богдана" помогла выгнать россиян с острова Змеиный. Хотя до этого она не прошла все государственные испытания. Гаубица имеет калибр в 155 миллиметров и разрабатывалась под боеприпасы НАТО.

Ранее в Сеть попала фотография по испытаниям новейшей военной разработки Украины — ракетного комплекса "Нептун". Он берет цель почти в 300 км

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