Ответ на агрессию РФ: в НАТО хотят разместить войска в Болгарии и Румынии

Ответ на агрессию РФ: в НАТО хотят разместить войска в Болгарии и Румынии

Альянс ищет новые способы сдерживания РФ.

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил Альянсу установить военное присутствие на территории Болгарии и Румынии.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на немецкую газету Der Spiegel.

Предложения Уолтера, по сути, расширят миссию альянса по "усилению передового присутствия", в рамках которой вооруженные силы уже развернуты в странах Балтии и на востоке Польши.

Der Spiegel не стал прямо цитировать слова генерала Уолтера. В публикации говорится, что издание располагает информацией, согласно которой тот "призвал к усилению восточной границы" НАТО в Румынии и Болгарии во время видеоконференции с военачальниками стран-партнеров из Североатлантического альянса.

В НАТО отказались комментировать материал, опубликованный в Der Spiegel.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. В проекте есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Впоследствии в Белом доме отреагировали на предложения России о начале переговоров по европейской безопасности. Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты видели договор и требования РФ и проводят консультации с партнерами Европы, без которых переговоры с Россией невозможны.

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