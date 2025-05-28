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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Ответ на российские авиаудары: Германия увеличила военную помощь Украине

Германия объявила о новом масштабном пакете помощи для Украины.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Германия объявила о новом масштабном пакете помощи для Украины

Германия объявила о новом масштабном пакете помощи для Украины / © УНІАН

Германияпродолжит предоставлять Украине пакет помощи стоимостью около 5 миллиардов евро (4,2 миллиарда фунтов стерлингов).

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

В заявлении Министерства обороны Германии было отмечено, что помощь предоставляется в ответ на недавние российские авиаудары, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры.

«Таким образом Германия продолжает свою активную и последовательную военную поддержку Украины», — говорится в сообщении министерства.

Финансирование нового пакета помощи будет осуществляться за счет средств, уже утвержденных нижней палатой парламента Германии.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Германии планирует выделить миллионы еврона поддержку разработки и производства украинских крылатых ракет. Это может стать альтернативой прямым поставкам немецких Taurus.

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