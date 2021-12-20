Ответ на ультиматумы Кремля: Госдеп США представит РФ свой "список беспокойств"

В США подготовят документ вместе с европейскими союзниками и партнерами.

В Соединенных Штатах не видят со стороны российской стороны шагов, которые уменьшили бы их обеспокоенность по поводу ситуации возле границ Украины и представят РФ свой перечень беспокойств.

Об этом сообщил во время брифинга в понедельник, 20 декабря, представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он в очередной раз подчеркнул позицию США о том, что переговоры по безопасности в ЕС можно вести только с участием европейских стран. В то же время представитель Госдепа намекнул, что язык ультиматумов со стороны Кремля в США не признают, поскольку имеют собственное беспокойство по поводу действий России.

"Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнерами представить свою обеспокоенность действиями России, которые, как мы считаем, наносят ущерб нашим общим интересам и ценностям", — отметил Прайс.

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По его словам, США готовы обсуждать с Россией проблемы безопасности в Европе, но конкретных шагов в этом направлении нет.

"Мы ясно сказали, что готовы к дипломатической работе по разным каналам. Но пока сообщить мне не о чем. Россия представила свои беспокойства, у нас есть свои. Когда мы будем иметь дополнительные детали о том, как мы будем это все обсуждать, мы сообщим", – подытожил Нед Прайс.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки сообщили, что готовы обсудить вопросы безопасности с Россией и в ближайшее время свяжутся с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным.

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