Ответ НАТО на массированную воздушную атаку РФ по Украине: будет приобретено до 1000 ракет

Эта закупка должна помочь союзникам выделить больше своих оборонных систем для Украины.

В среду, 3 января, в НАТО объявили о содействии закупке до 1000 ракет Patriot для европейских членов Альянса. Такое решение было принято после массированной воздушной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

"Российские ракеты и удары беспилотников по украинским мирным жителям, городам и поселкам показывают, насколько важна современная противовоздушная оборона. Увеличение производства боеприпасов является ключевым для безопасности Украины и нашей безопасности", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как сообщают источники издания, Агентство НАТО по поддержке и поставкам объявило о своем содействии группе стран, среди которых Германия, Нидерланды, Румыния и Испания в покупке ракет Patriot. Сумма контракта может составить около 5,5 миллиарда долларов.

Эта закупка должна помочь союзникам выделить больше своих оборонных систем для Украины.

Агентство также заявило, что "другие страны-пользователи, как ожидается, извлекут выгоду от условий контракта", не уточняя деталей.

Напомним, с ночи до утра вторника, 2 января, российские войска нанесли мощный массированный удар по Киеву. Оккупанты атаковали беспилотниками Shahed и разными типами ракет. В частности, и "Кинжалами".

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