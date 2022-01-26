Ответ НАТО: призывают Кремль вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

Ответ НАТО: призывают Кремль вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

Письменный ответ на требования России по "гарантиям безопасности" Североатлантический альянс передал одновременно с США.

Североатлантический альянс призывает Кремль отказаться от враждебности по отношению к Украине.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в среду, 26 января.

По его словам, Альянс призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

Генсек НАТО также сообщил о повышении боеспособности военных подразделений Альянса, передовые силы реагирования которого состоят из 5000 военнослужащих. Они могут быть развернуты в течение нескольких дней.

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Кроме того, из-за напряжения, создаваемого Россией на границе с Украиной, присутствие Альянса в регионах Балтийского и Черного морей будет усилено.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс не откажется от принципа "открытых дверей", что означает возможное членство Украины.

С Россией в Альянсе готовы продолжить диалог, в частности, через Совет Россия-НАТО, обсуждая вопросы разоружения, размещения ракет, контроля над вооружениями. Столтенберг также заявил, что НАТО предлагает России возобновить работу представительств.

Генсек НАТО подчеркнул, что предложения, которые сегодня были переданы послу России в Брюсселе, поддержали все 30 членов Альянса,

По словам Столтенберга, предложения НАТО идут параллельно с письменным ответом США, который сегодня, 26 января, также был передан Кремлю.

Напомним, в США учли позицию Киева по российским предложениям в сфере безопасности и сообщили украинское правительство о содержании ответов на ультиматумы Кремля.

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