"Ответ не заставит себя ждать": Пентагон прокомментировал атаку на американских военных в Иордании

Атака произошла на военных, выполняющих задачи по уничтожению ячеек ИГИЛ в Сирии и Ираке.
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что после атаки на военную базу в Иордании ответ не заставит себя ждать.
Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте Пентагона.
"Я возмущен и глубоко расстроен смертью трех наших военнослужащих и ранением других американских военных во время нападения минувшей ночью на силы США и коалиции, развернутые на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы", — отметил Остин.
Он отметил, что атака произошла на военных, выполняющих задачи по уничтожению ячеек ИГИЛ в Сирии и Ираке.
Остин констатировал, что это не первая атака на войска США и союзников, к которой причастны проиранские силы.
"Мы ответим в то время и в том месте, которое выберем сами", — заверил министр обороны США.
Напомним, ранее сообщалось, что республиканцы требуют от Байдена нанести удар по Ирану.
Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотник в Иордании атаковал американских военных.
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