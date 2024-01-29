"Ответ не заставит себя ждать": Пентагон прокомментировал атаку на американских военных в Иордании

Атака произошла на военных, выполняющих задачи по уничтожению ячеек ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что после атаки на военную базу в Иордании ответ не заставит себя ждать.

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Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном на сайте Пентагона.

"Я возмущен и глубоко расстроен смертью трех наших военнослужащих и ранением других американских военных во время нападения минувшей ночью на силы США и коалиции, развернутые на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы", — отметил Остин.

Он отметил, что атака произошла на военных, выполняющих задачи по уничтожению ячеек ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Остин констатировал, что это не первая атака на войска США и союзников, к которой причастны проиранские силы.

"Мы ответим в то время и в том месте, которое выберем сами", — заверил министр обороны США.

Напомним, ранее сообщалось, что республиканцы требуют от Байдена нанести удар по Ирану.

Кроме того, мы ранее информировали, что беспилотник в Иордании атаковал американских военных.

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