Ответил, как отрезал: Илон Маск отреагировал на запугивание Роскосмоса об отказе корректировки орбиты МКС

Илон Маск продемонстрировал готовность вместо Роскосмоса корректировать орбиту МКС.
Американский миллиардер и инженер Илон Маск отреагировал на заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что Россия может отказаться от операций по корректировке орбиты Международной космической станции из-за наложенных на нее санкций.
На введение санкций США против РФ Рогозин пожаловался в своем аккауне в Twitter.
"Может, президент Байден не в теме, так объясните ему, что коррекция орбиты станции, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, коим ваши талантливые бизнесмены загадили околоземную орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС". Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы", – написал Рогозин.
В ответ на сообщение главы "Роскосмоса" Илон Маск опубликовал одно слово: "SpaceX".
Напомним, Минфин США вводит персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также другие члены Совета Безопасности России из- за военных действий на территории Украины.