Ответил, как отрезал: Илон Маск отреагировал на запугивание Роскосмоса об отказе корректировки орбиты МКС

Илон Маск продемонстрировал готовность вместо Роскосмоса корректировать орбиту МКС.

Американский миллиардер и инженер Илон Маск отреагировал на заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что Россия может отказаться от операций по корректировке орбиты Международной космической станции из-за наложенных на нее санкций.

На введение санкций США против РФ Рогозин пожаловался в своем аккауне в Twitter.

"Может, президент Байден не в теме, так объясните ему, что коррекция орбиты станции, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, коим ваши талантливые бизнесмены загадили околоземную орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС". Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы", – написал Рогозин.

В ответ на сообщение главы "Роскосмоса" Илон Маск опубликовал одно слово: "SpaceX".

скриншот/Twitter