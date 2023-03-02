Ответственность за инцидент с обстрелом в Брянской области взял на себя "Русский добровольческий корпус": видео

Вооруженные люди с желтыми повязками на рукавах, называющие себя российскими добровольцами, заявили, что не воюют с гражданскими и призвали россиян подниматься на борьбу с путинским режимом.

Ответственность за диверсионную вылазку в Брянской области РФ взял на себя так называемый "Русский добровольческий корпус" (РДК) — подразделение добровольцев из России, которые, по их собственным утверждениям, воюют за Украину.

В Telegram-канале РДК опубликовано видео из села Любечаны, на котором вооруженные люди с желтыми повязками на рукавах призывают россиян подниматься на бунт.

Обвинения в обстрелах мирных жителей и убийствах детей они назвали "ложью кремлевских пропагандистов".

“Мы не воюем с гражданскими и не убиваем безоружных. Теперь пора обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь”, — говорит один из мужчин на видео.

Люди с флагом "Русского добровольческого корпуса" стояли на фоне здания с табличкой "Любечанский фельдшерско-акушерский пункт" и вблизи местной почты.

Впоследствии один из бойцов РДК в комментарии Telegram-канала "Важные истории" подтвердил, что заходил на территорию Брянской области.

“Я только оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, сняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших не видел. Но был один пострадавший пограничник. Никаких заложников не брали", – сказал он.

Ранее российские пропагандисты сообщили со ссылкой на источники в силовых структурах, что под атакой неизвестных диверсантов оказались два села — Любечаны и Сушаны Брянской области.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области "террористическим актом", который совершили "неонацисты".

Инцидент в Брянской области прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что государство не атакует территорию РФ, не отправляет туда ДРГ и не убивает людей. В то же время он предположил, что в России началось партизанское движение сопротивления.

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