Ответственность за ликвидацию пропагандиста Татарского взяла на себя Национальная Республиканская Армия

Ранее так называемая НРА взяла на себя ответственность за убийство дочери путинского пропагандиста и идеолога Александра Дугина.

За ликвидацию пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге взяла на себя ответственность так называемая Национальная Республиканская Армия.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в частности в Telegram-канале "Роспартизан".

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Эта акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи от иностранных структур и тем более спецслужб", — говорится в заявлении.

НРА сообщила, что акцию направили не против мирных граждан, а все пострадавшие сторонники полномасштабной войны против Украины.

Организация также призвала "российских правозащитников" помочь Дарье Треповой и призвала россиян оказывать все виды сопротивления российскому режиму "вплоть до полного уничтожения"

НРА ранее взяла на себя ответственность за убийство дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина.

Дарья Дугина ночью 20 августа 2022 года была взорвана в авто.

По словам оппозиционера Ильи Пономарев, НРА — это подпольная "активистская сеть" на территории России.

Напомним, в Москве 4 апреля была взята под стражу на два месяца Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву, в результате которого Татарский и погиб.

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