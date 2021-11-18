Отвлечь от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины: премьер Польши о мигрантском кризисе

По словам главы польского правительства, Лукашенко и Путин действуют сообща.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что целью искусственного миграционного кризиса на границах Беларуси со странами ЕС может быть отвлечение внимания от подготовки новой атаки против Украины.

Об этом он сказал в интервью немецкому "Bild", пишет "Европейская правда".

Моравецкий отметил, что нельзя исключать ничего, в том числе и перерастания кризиса в военный конфликт.

"Мы не можем исключать ничего. Лукашенко и Путин явно реализуют цель стратегии дестабилизировать Запад. Мы не знаем, что еще они планируют. Возможно, что кризис на границе создан только для того, чтобы отвлечь внимание от новой вооруженной агрессии, которую Путин планирует против Украины", – сказал премьер.

Он подчеркнул, что ЕС должен занять более жесткую позицию, чтобы потом не столкнуться с еще большим потоком мигрантов через Беларусь.

"Если сейчас не сдержать эти тысячи мигрантов, то скоро мы увидим сотни тысяч и миллионов тех, кто пытается попасть в Европу. Если решительно не защищать наши европейские границы, сотни миллионов из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до Европы, в частности в Германию. В Германии уже проживает 80 млн человек — готова ли она впустить еще 50 миллионов?", — заявил Матеуш Моравецкий.

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Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

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