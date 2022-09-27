"Отвлечение внимания": экс-сотрудник СБУ предположил, что на самом деле могло произойти в ижевской школе

История с терактом в Ижевской школе могла быть инспирирована с целью отвлечения внимания от мобилизации в России, от массового недовольства населения, в частности в Дагестане.

Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак.

"Эта история со школой вышла на первые полосы, и Дагестан уже в стороне остается, по крайней мере, в российском сегменте Интернета. Это мое предположение. Российская пропаганда и Кремль работают над тем, чтобы максимально жестко держать мобилизацию, и максимально сглаживать углы, чтобы не было истории, как, например, в Иране (протесты — ред.). Но надо смотреть на развитие событий, дальше мы поймем, что это на самом деле было", — отметил он.

По его словам, Россия вполне могла прибегнуть к провокации, ведь в ее истории уже были такие инциденты, как, например, подрыв домов в Москве и других городах, как следствие – война в Чечне.

"Но если будет найдена "визитка Яроша", то тогда все будет понятно. Для российских политиков человеческие жертвы – это мелочи на пути к большой власти, к большим деньгам", — резюмировал он.

Напомним, 26 сентября, вооруженный мужчина в черной одежде вошел в школу №88 в российском городе Ижевск, где открыл стрельбу из двух пистолетов, в результате чего погибли ученики и взрослые. После совершённого нападающий застрелился в одном из кабинетов учебного заведения.

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