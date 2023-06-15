Отвод войск РФ и приостановление действия ордера МКС на арест Путина: африканские лидеры представят свой "мирный план"

Африканские руководители стремятся начать "дипломатический" процесс решения так называемого конфликта России с Украиной.

Об этом говорится в Reuters со ссылкой на проект рамочного документа, с которым издание ознакомилось 15 июня.

По свидетельству источника, африканские лидеры могут предложить ряд "мер укрепления доверия" относительно посредничества в так называемом конфликте между Россией и Украиной.

Президент Сенегала Маки Салл и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса возглавляют делегацию, в состав которой входят лидеры Замбии, Коморских островов и премьер-министр Египта, которая прибудет в Киев в пятницу, 16 июня, и в Санкт-Петербург – 17-го.

Ожидается, что африканские лидеры встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем – с главой России Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что этот визит будет проходить вскоре после того, как Украина начала основную фазу контрнаступления, которое должно помочь освободить территорию, оккупированную российскими войсками на юге и востоке страны.

В рамочном документе, который не был обнародован, указано, что целью миссии является "важность шагов к достижению мира и поощрение сторон к согласованию на дипломатическом процессе переговоров".

"Конфликт, а также санкции, наложенные на Россию основными торговыми партнерами (Африканского) континента, оказали негативное влияние на экономику и средства к существованию африканских стран", – говорится в сообщении.

В документе перечислен ряд мер, которые могут быть предложены африканскими лидерами в рамках первого этапа взаимодействия с враждующими сторонами.

Эти меры могут включать в себя отвод российских войск, вывод тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановление выполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление санкций.

"Вышеуказанные меры должны быть направлены на содействие созданию среды, благоприятной для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", – говорится в документе.

Напомним, в центре Киева 16 июня будет перекрыто движение транспорта. Правоохранители призвали водителей выбирать маршрут с учетом ограничения движения.

Также в КГГА представили обновленную актуальную карту бомбоубежищ и укрытий столицы, куда следует направляться во время воздушной тревоги.

Тем временем в США хотят наказать ЮАР за "сближение с Россией". Конгрессмены могут отменить торговую программу с Южно-Африканской Республикой из-за ее сближения с РФ.

Читайте также: