Озарил небо и напугал людей: на территории Франции упал настоящий метеор

Это произошло на прошлых выходных.

Озарил небо и напугал людей. Французские ученые подтвердили: на территории республики упал настоящий метеор.

Также читайте На западе Турции зафиксировали падение метеора: видео

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 9 сентября.

Небесное тело в минувшие выходные сняли очевидцы в регионе Бретань. Но его могли наблюдать не только во Франции, но и на юге Англии.

Сразу после падения раздался громкий удар. Некоторые местные СМИ предположили, что пришелец взорвался и от него ничего не осталось. Впрочем, сегодня, ученые сообщили: нашли остатки метеора. Говорят, они величиной с горстку камней. Хотя, вполне возможно, что истинные размеры находки они тщательно скрывают.

Новости мира: на территории Франции упал настоящий метеор

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку