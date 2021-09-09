Озарил небо и напугал людей: на территории Франции упал настоящий метеор

Это произошло на прошлых выходных.
Озарил небо и напугал людей. Французские ученые подтвердили: на территории республики упал настоящий метеор.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 9 сентября.
Небесное тело в минувшие выходные сняли очевидцы в регионе Бретань. Но его могли наблюдать не только во Франции, но и на юге Англии.
Сразу после падения раздался громкий удар. Некоторые местные СМИ предположили, что пришелец взорвался и от него ничего не осталось. Впрочем, сегодня, ученые сообщили: нашли остатки метеора. Говорят, они величиной с горстку камней. Хотя, вполне возможно, что истинные размеры находки они тщательно скрывают.