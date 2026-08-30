Озеро Онтарио стало «Озером Америка»: Google выполнил решение Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Google начал отображать озеро Онтарио под новым названием "Озеро Америка" для пользователей в США после соответствующего решения администрации президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает портал Gizmodo.

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В Канаде на Google Maps по-прежнему показывают название Озеро Онтарио, тогда как для пользователей в других странах сервис отображает двойной вариант — Озеро Онтарио (Озеро Америка).

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Google объяснил, что обновляет географические названия в соответствии с официальными правительственными источниками. В США таким источником является Информационная система географических названий, где название озера было изменено после указа Трампа.

Подобным образом компания уже действовала после решения Трампа переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки». Тогда это изменение вызвало острую реакцию, в частности, со стороны Мексики.

В Канаде новое название не признают

Решение Вашингтона не означает, что новое название будет признано за пределами США.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул, чей штат граничит с озером Онтарио, уже заявила, что не собирается называть его "Озером Америка".

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Apple Maps также пока оставил название «Озеро Онтарио», хотя ранее сервис сменил название Мексиканского залива в соответствии с решением администрации Трампа.

Переименование произошло на фоне конфликта с Канадой

Решение Трампа появилось на фоне обострения торговых отношений между США и Канадой.

По приведенным в материале данным, Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров после срыва торговых переговоров. В ответ премьер Канады Марк Карни объявил об аналогичных пошлинах на американский импорт примерно на 20 млрд долларов.

Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в четверг и связал свое решение именно с торговым конфликтом с Канадой, назвав ее «худшей страной для торговых отношений».

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Во время общения с журналистами президент США пошутил о возможном переименовании Атлантического и Тихого океанов.

"У нас есть залив и озеро, теперь нам нужен только океан", - сказал Трамп.

Напомним, Министерство образования США оказалось в центре скандала после публикации в соцсети X видео с президентом Дональдом Трампом. В ролике использовался фрагмент фильма «Темные времена» (Darkest Hour), в котором говорится о «тигре».

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