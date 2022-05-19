"Ждем подписи Байдена": Зеленский поблагодарил Сенат за принятое решение выделить 40 млрд дол. Украине

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за одобренное решение выделить Украине 40 миллиардов долларов помощи и ожидает подписи американского лидера Джо Байдена, чтобы документ вступил в силу.

Глава Украины заверил, что 40 млрд дол. — это "весомый вклад США в восстановление мира в Украине, Европе и мире в целом".

Об этом украинский президент написал на странице Twitter.

"Приветствую одобрение Сенатом США законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. $40 млрд – весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом. Ожидаем подписания закона", — прокомментировал глава государства.

Стоит отметить, что в среду, 19 мая, Сенат США утвердил предоставление Украине помощи на $40 млрд. Да, 20 млрд дол. из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь. Сумма рекордная, поскольку сначала Байден просил выделить 33 млрд, однако по инициативе демократов прибавили еще 7.

В Офисе президента отметили, что "оружие – самый лучший дипломат для России", так как другие пути она не понимает. "Спасибо сенаторам и американскому народу за подставленное плечо и мощный вклад в восстановление мировой безопасности", — написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

США таки предоставит Украине 40 млрд долларов – Сенат успел проголосовать

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