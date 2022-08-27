Ожидаемо: Франция и Германия выступают против запрета на выдачу виз россиянам

Франция и Германия выступают против инициативы ввести визовые санкции против всех категорий граждан страны-оккупанта России.

Во Франции и Германии предлагают не запрещать выдавать виз тем гражданам, которые не имеют никакого отношения к путинской власти. В частности, это касается студентов, художников, ученых, специалистов и т.п.

Об этом пишет Bloomberg.

"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразовательную силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", – говорится в документе.

Указывается, как компромисс на встрече министров будет обсуждаться вариант, при котором россиянам для получения краткосрочных виз придется проходить дополнительные бюрократические процедуры и платить большие взносы.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что литовские чиновники предложат на региональном уровне запретить российским туристам въезд на свою территорию.

Фото: ТСН.ua

Читайте также: