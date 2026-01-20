Ожидания и реальность: украинка поделилась впечатлениями о жизни в Азии (фото)

Украинка, жившая в нескольких странах Азии, рассказала, почему страхи по медицине, жилью и безопасности не подтвердились / © Associated Press

Украинская блоггерша Саша, которая после года жизни в Польше переехала в Азию, рассказала о собственном опыте проживания в странах региона и опровергла распространенные представления о быте, медицине и безопасности. По ее словам, реальность оказалась значительно лучше, чем ожидания.

Об этом она рассказала на странице страницы Kanevvska.

За время поездок девушка успела пожить и побывать в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах. Перед переездом она, по признанию самой, имела немало сомнений, однако большинство из них так и остались мифами.

Одним из самых больших страхов была медицина. Блоггерша ожидала низкого качества услуг, очередей и сложностей для иностранцев. В то же время она отмечает, что во многих азиатских странах полное медицинское освидетельствование стоит около 100 долларов, к врачу можно попасть уже на следующий день, а результаты анализов часто выдают в день обращения. В клиниках работают квалифицированные специалисты, а пациентам при необходимости предоставляют переводчиков.

Еще один стереотип касался транспорта и всеобщего хаоса. По словам Саши, в городах доступны разные виды передвижения — от недорогих байков до современных авто и электрокаров, а сервисы такси работают стабильно и удобно.

Не подтвердились и представления о жилье. Блогер рассказывает, что арендует современную квартиру за 330 долларов в месяц, в стоимость которой входят уборка и регулярная замена постельного белья. Самое дорогое жилье, которое она снимала, стоило 650 долларов и включало в себя завтраки, спортзал, бассейн, охрану и сервис.

Бытовые вопросы тоже не стали проблемой. По ее словам, в Азии не обязательно готовить самостоятельно: полноценный обед в кафе обходится примерно в 5 долларов, а десерт — в 2. Стирка, сушка и сборка вещей стоят недорого, а уборка часто уже заложена в цену аренды.

Саша также отрицает представление о тотальной антисанитарии. Хотя уровень чистоты может отличаться, во многих районах есть ухоженные улицы, чистоплотные кварталы и чистые пляжи. Отдельно она отмечает чувство безопасности: по ее словам, в большинстве мест она чувствовала себя спокойнее, чем в некоторых странах Европы, в частности благодаря доброжелательности местных жителей.

