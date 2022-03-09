"Ожидания сдержанные, но будем выжимать по-максимуму": Кулеба - о переговорах с Россией в Турции

"Ожидания сдержанные, но будем выжимать по-максимуму": Кулеба - о переговорах с Россией в Турции

Глава украинской дипломатии выразил надежду, что представитель страны-агрессора подойдет к этим переговорам добросовестно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился ожиданиями от переговоров с Россией, которые запланированы на 10 марта в Турции. Со стороны РФ в них примет участие глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров. Также в них примет участие президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Готовимся к переговорам с моим российским коллегой министром Лавровым. Завтра они состоятся. Мы сейчас очень серьезную проводим работу, чтобы максимально эффективно их провести. Но откровенно вам скажу, что ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них какие-то завышенные ожидания, но, безусловно, будем выжимать по-максимуму.

Наш интерес – это прекратить огонь, освободить наши территории и, безусловно, решение всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией", – рассказал Кулеба в прямом эфире в Facebook.

Он подчеркнул, что благодаря героизму защитников, незыблемости позиции президента Владимира Зеленского и совместным действиям с партнерами, он едет на эти переговоры с сильной позицией.

"Мы сильны, мы уверены в себе, будем выжимать максимум в интересах Украины и украинского народа".

Что мы получим на выходе – это уже другой вопрос. Это зависит от того, с какими инструкциями и директивами едет на эти переговоры Лавров. Надеюсь, он подойдет к этим переговорам добросовестно, не с пропагандистской перспективой, а действительно с задачей поиска решения, как прекратить эту войну, развязанную Россией", — добавил Кулеба.

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