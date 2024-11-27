"Ожидаю доклада": Зеленский сообщил, зачем Умеров встречался с президентом Южной Кореи

О чем Рустем Умеров говорил с президентом Южной Кореи.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу на высшем уровне министра обороны Украины Умерова в Республике Корея.

Об этом шла речь во время вечернего обращения президента 27 ноября.

"По моему поручению. Рустем Умеров говорил с президентом Южной Кореи, со своим коллегой – министром обороны, а также с советником по вопросам национальной безопасности. Круг вопросов – он очевиден. Это все, что касается привлечения Россией Северной Кореи в войну против Украины – всех аспектов этого привлечения. И то, что мы можем сделать вместе. отметил Зеленский.

Наличие не только ракет и снарядов из Северной Кореи в арсеналах России, но и солдат на фронте, по словам президента Украины, – это глобализация войны, на которую пошла Россия и которую только можно глобально остановить.

"И по возвращению министра Умерова я ожидаю его доклада о переговорах в Сеуле", – добавил президент Украины.

Ранее уже говорилось о том, почему Южная Корея не спешит оказывать Украине военную помощь. В частности, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак назвал три причины этого.

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