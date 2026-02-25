Ожирение среди детей достигло рекорда: новые данные шокировали экспертов

Ожирение среди детей США достигло рекорда / © Pexels

Реклама

В США зафиксировали самый высокий за всю историю уровень ожирения среди детей и подростков — в то же время среди взрослого населения темпы роста этого показателя могут начать замедляться. К таким выводам пришли специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в двух новых отчетах.

Об этом повыдомило издание ABC News.

Данные получили на основе Национального обследования здоровья и питания (NHANES), которое отслеживает антропометрические показатели американцев уже более 60 лет. По последнему опросу, проведенному в 2021-2023 годах, ожирение имеют 40,3% взрослых в возрасте от 20 лет. Для сравнения: в 1988-1994 годах этот показатель составлял 22,9%. В то же время новые оценки могут свидетельствовать об определенном выравнивании после пикового значения в 42,4%, зафиксированного в 2017-2018 годах.

Реклама

Эпидемиологи предполагают, что на возможное замедление повлияли государственные программы по изменению образа жизни, а также появление новых препаратов класса GLP-1, которые применяют для лечения диабета 2 типа и контроля веса. Они имитируют гормон, сигнализирующий мозгу о насыщении, и могут способствовать снижению массы тела в сочетании с диетой и физической активностью. Впрочем, ученые предостерегают: говорить об устойчивом спаде пока рано.

Зато ситуация среди детей вызывает все большее беспокойство. По результатам того же периода, 21,1% американцев в возрасте от 2 до 19 лет имеют ожирение — это самый высокий показатель за время наблюдений. В 1970-х годах он составлял лишь 5,2%. Доля детей с тяжелой степенью ожирения также выросла — с 1% полвека назад до 7% сейчас.

Среди подростков в возрасте 12-19 лет ожирение диагностировали почти у 23%. Эксперты отмечают, что в этой возрастной группе все чаще возникает потребность в интенсивном лечении — от коррекции образа жизни до медикаментозной терапии или даже хирургических вмешательств.

«Я думаю, что единственный способ увидеть тенденцию к снижению этого количества — это если мы возьмем эту группу подростков в возрасте от 12 до 19 лет и начнем применять клинические рекомендации и серьезно относиться к этим детям, предлагая им лекарства», — отметил доцент кафедры хирургии и педиатрии в Медицинской школе Северо-Западного Файнберга доктор Джастин Райдер.

Реклама

Напомним, недавно в США женщина пережила тяжелую инфекцию и потеряла руки и ноги после того, как съела недожаренную рыбу. Медики предупреждают, что такая бактерия может быть смертельно опасной.