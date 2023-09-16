Оживление мертвых пауков и подсчет количества волос в ноздрях: за что награждали Шнобелевской премией

Шнобелевские премии получают необычные достижения в науке, которые сначала заставляют людей смеяться, а только потом думать. На 33 церемонии лауреаты Нобелевской премии вручили 10 Шнобелевских наград ученым из 24 стран.

Химия/геология

Шнобелевскую премию по химии и геологии получил польский исследователь Ян Заласевич за попытку объяснить, почему многие ученые любят лизать камни. По словам Яна, они делают это, чтобы улучшить зрение, а не почувствовать вкус, потому что на мокрой поверхности минеральные частицы видны лучше, чем на сухой.

Медицина

В области медицины премии удостоены исследователи из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама за использование человеческих тел для исследования того, одинаковое ли количество волос в каждом из двух ноздрей.

Литература

Премию получил коллектив исследователей из Франции, Великобритании, Малайзии и Финляндии за изучение ощущений, возникающих у людей, повторяющих то же слово много, много, много, много и еще раз очень много раз.

Инженерия механизмов

Премия в машиностроении досталась ученым из Индии, Китая, Малайзии и США за оживление мертвых пауков, чтобы использовать их в качестве механических захватных инструментов. По словам ученых, лапы мертвого паука естественным образом сидят в "закрытом" состоянии как сжатый кулак, но их можно вытащить, а захват раскрыть, нажав.

Коммуникация

Группа ученых из Испании изучала умственную деятельность людей, умеющих хорошо говорить, произнося слова задом наперед. Они наняли для своих экспериментов двух мужчин, умеющих говорить задом наперед, и еще 18 обычных людей. Визуализация мозга двух мужчин показала увеличение объема серого вещества и улучшение функциональной связи (белого вещества) в ключевых частях мозга, связанных с языком.

Здравоохранение

Представитель Южной Кореи Пак Сын Мин получил приз в области здравоохранения за изобретение туалета Стэнфорда. Устройство предназначено для мониторинга состояния здоровья на основе анализа ваших отходов жизнедеятельности с помощью современных технологий, включая компьютерное зрение, а также датчик анального отпечатка.

Питание

В области питания жюри выделило эксперимент японцев Хомеи Мияшиты и Хироми Камуры, посвященный изменению вкуса пищи при использовании электрифицированных палочек для еды и соломинки для питья. Накамура сказала, что ее недавнее исследование показало, что можно повысить соленость пищи с помощью электрической стимуляции языка.

Образование

Группа ученых под руководством Кейти Тама доказала, что качающаяся голова, созерцание пейзажа за окном и рисование в тетради являются свидетельством скуки.

Психология

Стэнли Милграм, Леонард Бикман и Лоуренс Берковиц премированы за "эксперименты на городской улице, чтобы увидеть, сколько прохожих останавливаются и смотрят вверх, когда они видят незнакомцев, смотрящих вверх". Если интересует результат, то немало - 65%.

Физика

Биэйто Фернандес Кастро собрал команду, выбил финансирование и измерил, как половая активность анчоусов влияет на смешение океанской воды. Если точнее, то речь идет о биофизической турбулентности, возникающей во время половой активности этого вида рыбы.

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