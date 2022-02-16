Означает полный отказ от своих обязательств по "Минску": Блинкен раскритиковал вероятное признание РФ "ЛДНР"

Означает полный отказ от своих обязательств по "Минску": Блинкен раскритиковал вероятное признание РФ "ЛДНР"

Также в Госдепе США считают, что признание Россией "ЛДНР" будет грубым нарушением международного права.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что признание Россией самопровозглашенных "республик "ЛДНР" независимыми будет означать ее полный отказ от своих обязательств по Минским соглашениям.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

"Одобрение Кремлем этого обращения означает полный отказ России от своих обязательств по Минским соглашениям, определяющим процесс полной политической, социальной и экономической реинтеграции тех частей украинского Донбасса, которые контролируются РФ от 2014 года", — подчеркнул Блинкен.

В Госдепе отмечают, что признание ЛДНР еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, будет грубым нарушением международного права. Также, что это подвергнет сомнению заявленное обязательство России продолжать дипломатию для достижения мирного разрешения военного конфликта.

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Напомним:

Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

По словам министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, с точки зрения украинского законодательства такое решение страны-агрессорки не будет означать ничего.

Из-за решения Госдумы РФ инициировать признание "ДНР" и "ЛНР" Украина обратилась к ООН, где просит привлечь особый вес к возможным разрушительным последствиям для глобальной безопасности.

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