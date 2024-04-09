"П****рез, словом, совсем": российский военный рассказал о безумных потерях – перехват ГУР

Военный из грайворонского направления рассказал об огромных потерях в своем подразделении. Мол, только подготовили пол тысячи личного состава, как нужно снова формировать новые бригады.

Об этом говорится в перехвате, обнародованном ГУР МО.

По словам военного, в субботу-воскресенье до 7-8 готовили ребят к отправке. Потом он еще и "в наряд заступил: как в понедельник ушел, сегодня только пришел".

"П****рез, словом, совсем. Вообще п**да. Только-только сколотили банду в 500 рил. Сейчас на совещании говорят: "Готовьтесь, будут формироваться новые бригады. Поэтому бл**ь», – резюмировал оккупант.

Ранее опубликовали перехват разговора военного РФ с матерью, которой он рассказал об убийстве командира.

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