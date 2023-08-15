Пациент пел и играл на гитаре во время удаления опухоли головного мозга - видео

В Бразилии мужчина пел и играл на гитаре во время операции на мозге.

Об этом пишет NTK.

Четырехчасовая операция прошла в университетской больнице Каджуру в Куритибе, юго-западнее Сан-Паулу.

Маурисио Штемберг выступал перед врачами в рамках неврологического теста, чтобы убедиться, что его речь не пострадала во время операции.

На видео видно, как 55-летний музыкальный продюсер умело играет пальцами на струнном инструменте, пока врачи оперируют его череп в операционной.

Затем он поет несколько строк песни Não deixe o samba morrer ("Не дай самбе умереть") бразильской певицы Альсионе а капелла, чтобы медики могли оценить его речь и память.

Нейрохирург Карлос Маттозо объяснил: "Обычно пациента пробуждают во время процедуры, чтобы провести некоторые неврологические тесты, чтобы убедиться, что во время операции у него не развиваются какие-либо изменения или неврологические травмы".

Перед процедурой Маурисио опасался, что операция окажет влияние на его работу как музыканта и музыкального продюсера.

Маурисио Штемберг / Фото: needtoknow.co.uk

Его жена Соня Соуза ждала у операционной на протяжении всей процедуры. Она сказала: "Когда я спросила медсестру, как у него дела, она ответила: "Видимо, все хорошо, потому что он играет и поет".

Опухоль Маурисио была успешно удалена.

Напомним, ранее в Киеве была проведена уникальная операция на мозге 16-летней девушки. Она была в сознании и разговаривала с врачами.

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