Пациент умер: фейковый пластический хирург сделал мужчине неудачное увеличение пениса

Мужчину, который выдавал себя пластическим хирургом и проводил "операцию по увеличению пениса", заключили в тюрьму после смерти пациента.

Об этом пишет ladbible.com.

46-летний сотрудник общепита по имени Торбен из Золингена, Германия, представился пластическим хирургом и ввел в пенис и мошонку неназванного пациента силиконовое масло. 32-летняя жертва хотела большего охвата, но умерла от сепсиса через семь месяцев после ужасной процедуры в июле в 2019 году.

Пациент, имя которого не было названо в суде, провел несколько месяцев в агонии, прежде чем скончался в феврале в 2020 году.

Суд услышал, что у Торбена не было никакой медицинской квалификации, но он предлагал онлайн-услуги по увеличению пениса, которые он затем выполнял у себя дома в Золингене.

Псевдохирург Торбен / Фото: Federico Gambarini/dpa

По словам сестры жертвы, ее брат сомневался в этой процедуре, но Торбен убедил его пойти на это. Сразу после процедуры, когда мужчина вернулся домой, он стал испытывать трудности с дыханием. Он посетил несколько больниц, но умер от заражения крови, а также от печеночной и почечной недостаточности. Прокуроры заявили, что он провел месяцы в агонии в специализированном отделении интенсивной терапии.

Расследование показало, что Торбен также сделал опасные для жизни инъекции второму мужчине в марте в 2023 году. На вопрос официальных лиц Торбен отказался раскрыть тип силиконового масла, которое он использовал.

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Фейковый пластический хирург заявил в суде, что он сделал только то, о чем просил неназванный мужчина. Однако верховный государственный прокурор Вольф-Тилман Баумерт сообщил местным СМИ: "К сожалению, силиконовое масло попало в кровоток человека. Это привело к серьезным осложнениям со здоровьем и, в конце концов, к его смерти. Тот факт, что мужчина обратился за лечением, не имеет значение на наш взгляд. Подсудимый действовал слишком аморально".

28 августа судьи окружного суда Вупперталя заключили в тюрьму Торбена на пять лет после того, как его признали виновным в причинении смерти в результате тяжких телесных повреждений, хотя приговор еще не имеет юридической силы.

Напомним, в Австралии из мозга женщины вытащили восьмисантиметрового червя. Она могла заразиться от питона. Это первый случай в истории, когда паразит поселился в теле человека.

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