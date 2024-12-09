"Падение Асада было быстрым" — в WP написали, что диктатор накануне отклонил предложение соглашения от США

Асад упустил многочисленные возможности примириться со своими оппонентами и международным сообществом, а также не смог решить экономические проблемы своей страны.

Падение режима Башара Асада было быстрым и неожиданным, однако признаки этого были всегда. Теперь стало известно, что перед свержением Асад отклонил предложение соглашения от США, которое могло бы обезопасить его правление.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информацию сбежавшего в первые дни восстания сирийского дипломата Бассама Барабанди.

В частности, США через Объединенные Арабские Эмираты предлагали отмену жестких американских санкций в обмен на обязательства Асада прекратить предоставление возможностей Ирану для поставки оружия и поддержки ливанских боевиков Хезболла из-за сухопутных маршрутов в Сирии.

По словам Барабанди, некоторые советники предлагали Асаду принять такое косвенное предложение США и разорвать связи с Ираном в обмен на отмену санкций. Однако Асад решил, что сможет договориться о лучших условиях после инаугурации Дональда Трампа. Между тем с приближением к Дамаску повстанцев, Иран уже начал выводить свои войска, и возможности Асада иссякли.

Аналитики отмечают, что именно такая непоколебимая позиция Асада, а также его самомнение свидетельствуют о глубинной неспособности по-настоящему понять реалии, в которых оказался он сам и Сирия в целом.

"Он никогда не был самым умным в семье. Он потерял так много возможностей из-за своего упрямства", — сказал бывший профессор Дамасского университета Амр Аль-Азм.

В преддверии свержения режима Асад не сделал ни одного публичного обращения. А встретился только с министром иностранных дел Ирана. Долгожданная речь, которую ожидали в субботу вечером, 7 декабря, так и не состоялась, пишет WP.

Напомним, родственники Асада купила 20 элитных квартир в центре Москвы примерно на 40 млн долларов. Жилье покупалось с 2013 по 2019 год через оффшорные компании, подконтрольные членам семьи диктатора.

Сейчас Асад с семьей находятся в России.

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