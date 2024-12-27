Падение азербайджанского самолета в Казахстане: что известно о причинах крушения

Азербайджанский самолет, следовавший из Баку в Грозный (РФ), разбился вблизи города Актау в Казахстане.

На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых – погибли.

И если в день авиатрощи раздавалось несколько версий по ее причинам, сейчас появляется все больше доказательств сбивания самолета.

ТСН.ua собрал последние сведения о том, что же произошло с азербайджанским самолетом.

"Азербайджанские авиалинии" назвали причину крушения

После авиакатастрофы, произошедшей 25 декабря, азербайджанская авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" приостановила выполнение рейсов из Баку в российские города Грозный и Махачкала. Рейсы отменили до завершения расследования.

Как сообщает Reuters, в авиакомпании на основе предварительных результатов экспертиз утверждают, что пассажирский самолет испытал "внешнее физическое и техническое вмешательство". В заявлении не уточняется, о каком именно вмешательстве идет речь.

Два пассажира самолета "Азербайджанских авиалиний" сообщили Reuters, что слышали по крайней мере один громкий удар, когда он приближался к начальному пункту назначения — Грозному на юге России.

Как сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, по факту крушения самолета возле Актау Генпрокуратура Азербайджана открыла уголовное производство.

Росавиация обвиняет плохие погодные условия

Росавиация же предварительной причиной авиакатастрофы называла столкновение с птицами, передает Главком.

"После столкновения с птицами из-за нештатной ситуации на борту воздушного судна командир принял решение "идти" на запасной аэродром – им был избран Актау", – отметили в сообщении.

Кроме того, по российской версии, на борту самолета взорвался кислородный баллон, что привело к потере сознания пассажиров.

Впоследствии руководитель Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что причиной крушения стал густой туман и отсутствие видимости на высоте 500 метров.

"Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешными", – сказал он.

Выживший бортпроводник рассказал подробности

Зульфугар Асадов, один из бортпроводников самолета которому удалось выжить, заявил, что удар по лайнеру произошел снаружи, передает Главком.

Он сообщил, что во время рейса из Баку в Грозный внештатная ситуация возникла еще до аварийной посадки. В частности, трудности вызвали погодные условия: из-за густого тумана экипаж трижды пытался совершить посадку, но безрезультатно.

Бортпроводник рассказал, что во время полета в запасный аэропорт раздался странный звук, что вызвало панику среди пассажиров, которую удалось быстро успокоить. Из-за неисправности двигателя командир решил совершить экстренную посадку на суше, поскольку посадка на воду была бы катастрофической.

Асадов опроверг слухи о взрыве кислородного или газового баллона, подчеркнув, что ситуация произошла из-за внешнего влияния на самолет. Несмотря на усилия пилотов при столкновении с землей передняя часть самолета отделилась.

Версии аналитиков

Причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском в Актау стала российская ракета "земля – воздух", об этом сообщило издание Euronews со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана.

Российская ракета была выпущена по рейсу 8432 во время воздушной активности беспилотников над Грозным.

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Шрапнель поразила пассажиров и экипаж, когда произошел взрыв рядом с самолетом во время полета.

Правительственные источники сообщили, что поврежденному самолету не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на запросы пилотов об аварийной посадке. Воздушному судну было приказано лететь через Каспийское море в Актау в Казахстане.

Бакинское издание AnewZ со ссылкой на источники в азербайджанском правительстве отметило, что ракета была выпущена из ЗРК "Панцирь-С".

Следует заметить, что во время следования рейса "Азербайджанских авиалиний" над территорией Чечни российские силы ПВО активно пытались сбить украинские БПЛА.

Азербайджанские аналитики отметили, что система ПВО "Панцирь-С1" (или оператор) могла ошибочно принять гражданский самолет за дрон и ударить по нему ракетой. Поскольку ракета и ее части поражения не рассчитаны на крупный гражданский самолет, то в таком случае ущерб будет соответствующий. фюзеляж, гидравлическая система.

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Снятое пассажиром видео перед катастрофой показало "осколочные отверстия в фюзеляже, соответствующие повреждениям от российской ракеты класса "земля-воздух", пишут авторы со ссылкой на Twitter-аккаунт информационного издания Azeri Times. На другой видеозаписи, сделанной внутри самолета, также видны осколочные повреждения". .

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Между тем на видео, сделавшиеся уже после катастрофы, видно также, что хвост судна иссечен осколками. На кадрах, где сняты последние моменты перед катастрофой, видно, что пилоты пытаются посадить самолет, прежде чем он разбился.

Что говорят в Украине

Глава украинского Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что самолет сбили.

"Насколько нам известно, самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Панцирь С1" на российской территории", – заявил Буданов.

Также мнения относительно катастрофы причастны россияне, придерживается глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига. В своей соцсети "Х" он написал : "Российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также о том, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море. Скорее всего, это была попытка скрыть концы в воду, уничтожить доказательства своего преступления".

Глава МИД призвал к справедливому и беспристрастному расследованию крушения самолета "Азербайджанских авиалиний".

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Российская ПВО ошибочно сбила самолет

Эксперты Defence Express отметили, что пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, разбившийся под казахстанским Актау, явно был подбит российским ЗРГК "Панцирь", работавшим в автоматическом режиме.

Там отметили, что для любого оператора средства ПВО отметка на радаре между дроном, легкомоторным самолетом и пассажирским лайнером с размахом крыла под 30 метров, к которым добавляются совершенно разные параметры скорости и высоты – вполне понятна. Однако "Панцирь" работал на автоматическом режиме.

В частности, эксперты отметили, что этой особенностью российские оккупанты хвастались в 2020 году и говорили, что "Панцирь-С" получил "признаки искусственного интеллекта" и сможет сбивать цели без участия человека.

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Однако алгоритм действия самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования – сбить все, что находится в зоне досягаемости без селекции целей.

Также в Defence Express предположили, что азербайджанский самолет был вынужден лететь через Каспийское море в Казахстан. Вероятной причиной тому было то, что РФ ожидала пока самолет упадет самостоятельно.

Возможно, это была попытка со стороны РФ решить вопрос с самолетом – дождаться, пока он не упадет. Именно поэтому ему не разрешили сесть ни в самом Грозном, ни в любом другом аэропорту рядом.

Директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых заявил, что поражение азербайджанского самолета над территорией РФ является международным преступлением. Поэтому Россию следует исключить из всех международных организаций авиасообщения и запретить совершать полеты над ее воздушным пространством.

Баку требует извинений

Расим Мусабеков депутат Меджлиса Азербайджана заявил, что Россия должна извиниться за аварию самолета Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего из Баку в Грозный.

"Самолёт был сбит на территории России, в небе Грозного. Отрицать это невозможно", – сказал он.

Депутат отметил, что в России кто-то совершает определенные действия в СМИ, чтобы замять следы этого. Это первая официальная реакция политиков Азербайджана на сообщение о том, что самолет Embraer сбила российская система ПВО, отметило российское оппозиционное издание "Агентство".

Как сообщили агентству Reuters источники, осведомлены о предварительном расследовании:

"Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признает ущерб азербайджанскому самолету".

Также США и Канада призывают РФ. В заявлении канадского МИД отмечается: "Мы призываем Россию разрешить открытое и прозрачное расследование и принять его выводы".

Кремль, несмотря на заявления из Азербайджана , не комментирует ситуацию. Как заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, следует дождаться завершения официального расследования причин аварии.

"К выводам, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем, что имеем право давать какие-либо оценки, и не будем делать этого. У нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать, и эта информация может быть только от них", — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя катастрофу в Казахстане, отметил, что фото и видео с места трагедии свидетельствуют об участии России в этом. Об этом он написал в соцсети "Х".

Также Зеленский заявил, что если РФ будет продолжать распространять ложь, то необходимо будет консолидировать все международное давление на Москву для установления правды и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что из-за угрозы обстрелов Украины продлили зону ограничения полетов на юге Беларуси.

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