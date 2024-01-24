Падение Ил-76 в Белгородской области: как разворачивались события — детальная хронология

В Офисе президента сообщили, что комментарии по падению российского Ил-76 предоставят позже.

В среду, 24 января, в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Министерстве обороны страны-агрессорки сообщили, что вроде бы на борту находились украинские военнопленные, впрочем, Киев по состоянию на 14:30 не подтвердил это. Между тем, военные эксперты и аналитики обратили внимание, что на фото из соцсетей нет тел, что может свидетельствовать о фейке россиян.

ТСН.ua собрал хронологию событий – с момента объявления тревоги до заявлений России и Украины.

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С чего все началось

В 10 утра в Белгороде была объявлена воздушная тревога, длившаяся чуть больше получаса. Через десять минут после отбоя российские паблики сообщили о падении военного самолета ИЛ-76 в Белгородской области, когда в Сети появились фото и видео с места аварии.

Пропагандисты заплутались в "версиях" и количестве человек на борту

Версия о том, что российский самолет вез украинских военнопленных на обмен, в российских Telegram-каналах появилась сразу. Причем данные о количестве человек на борту они приводили разные: одни писали о 63 человеках, другие — о 73 плюс экипаж. Затем некоторые российские Telegram-каналы, такие как Fighterbomber, начали удалять эти посты. Но с математикой у россиян все плохо, потому что другие дописывали, что обмен, который якобы должен произойти в среду, 24 января, готовился по формуле 192 на 192.

Причем еще до появления в информпространстве врага версии об украинской ракете, сбившей ИЛ-76, россияне писали, что самолет мог упасть из-за технической неисправности — самолет вспыхнул и начал разрушаться еще в воздухе. Некоторые паблики вообще писали, что Ил-76 могла сбить российскую ракету от ПВО.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ ФОТО: российские телеграмм-каналы

Первая реакция российских властей

Пока российское Минобороны не давало никаких комментариев, появилась первая реакция властей Белгорода. В 10.48 губернатор области Вячеслав Гладков написал, что авиакатастрофа произошла в Корочанском районе.

"В настоящее время на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", — написал он.

Комментарий Минобороны страны-агрессорки

Лишь через час после падения самолета российское Минобороны сообщило, что на борту якобы находились "65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозившихся в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих". И только после этого в российских пабликах появилась версия об ущербе ИЛ-76.

"24 января около 11:00 по киевскому времени при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области", — указали в российском Минобороны.

Фото с места падения Ил-76 в Белгородской области РФ 24 января/Фото: российские телеграмм-каналы

В украинском инфопространстве появились сообщения об "избиении" Ил-76

Параллельно с комментарием Минобороны РФ некоторые украинские СМИ, ссылаясь на источники в Генштабе и Минобороны, начали распространять новости, что якобы к катастрофе может быть причастна Украина, а также перевозимые там ракеты.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ сообщали, что на борту грузового Ил-76 могли быть ракеты для ЗРК С-300, которыми российские войска обстреливают Украину.

По сообщению "Общественного", в украинском Минобороны пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы, поскольку "еще выясняют информацию".

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный близкий к Минобороны источник сообщил, что Ил-76 был сбит на взлете.

В Кремле отреагировали на авиакатастрофу

Между тем, появилась реакция в администрации Путина. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока воздержится от комментариев по поводу падения Ил-76 в Белгородской области.

"Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, сейчас будем с ней разбираться", — ответил Песков.

Ил-76 с военнопленными развернулся — депутат Госдумы

Сразу после комментария Пескова появилось заявление главы оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, опровергавшее версию Министерства обороны РФ.

По его словам, еще один самолет Ил-76, в котором летели 80 украинских военнопленных, развернули после падения авиалайнера в Белгородской области. Картаполов добавил, что обмены пленными между Россией и Украиной, "похоже, будут поставлены на паузу".

Украинские эксперты опровергают заявления РФ, что на борту были украинские военнопленные для обмена

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко на странице в телеграмм-канале отреагировал на "версию" пропагандистов, которые на борту самолета вроде бы были украинские военнопленные, которых везли на обмен. Впрочем, эксперт это опроверг, обратив внимание на несколько важных моментов:

Первое, что на фото с места событий нет признаков разбросанных тел.

Второе, что пленных самолетами не перевозят.

Третье, что "на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих!",

Четвертый, самолет взлетал, а не приземлялся.

"Вместе с экипажем — 74 человека на борту по версии морф, но на поле ни одного тела", — отметил аналитик.

По его мнению, тот факт, что самолет перевозил ракеты, подтверждает облик обломков Ил-76.

"От самолета после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбрасывало по полю, то есть после падения и удара о землю была еще мощная детонация боекомплекта", — подчеркнул Коваленко.

Между тем, в Сети активно начали анализировать фото и видео с места катастрофы. Ряд телеграмм-каналов также опровергали версию пропагандистов, что на борту были украинские военные пленники.

"Геолокация места съемки падения Ил-76 и место на гугл-карте доказывает, что он улетал от Белгорода, а не до Белгорода", — пишут паблики.

Реакция Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

В 12:37 появилась первая официальная реакция Украины, которая опровергала заявление Минобороны РФ о якобы перевозке пленных.

" Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию. До обнародования официальных заявлений или комментариев уполномоченными лицами или органами призываем СМИ и граждан воздержаться от распространения непроверенной информации", – говорится в заявлении штаба.

Там подчеркнули, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины для дестабилизации общества.

Российский самолет Ил-76 разбился в Белгородской области

В ГУР подтвердили информацию об обмене на 23 января

Впрочем, около 14:00 представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода сказал, что сегодня действительно готовился обмен пленными между Россией и Украиной.

"Но я могу констатировать, что запланированный на сегодняшний день обмен пока не происходит", — прокомментировал он.

Юсов добавил, что версия о том, что военнопленные могли находиться в упавшем в Белгородской области самолете Ил-76, озвучена российской стороной, сейчас проверяется.

МККК о том, могли ли на борту Ил-76 быть пленены

Через 20 мин украинские СМИ распространили, что украинская делегация МККК в России пытается выяснить, кто находился на борту упавшего в Белгородской области ИЛ-76. Об этом сообщил Общественному представитель Международного комитета Красного Креста в Украине Власенко.

"Стороны договариваются между собой напрямую. Мы участвуем только в обмене телами погибших. Об обмене военнопленных мы также узнаем постфактум. Наша делегация в России пытается выяснить, кто там был на борту, но пока информации никакой нет", — сказал он. он.

По словам Власенко, комитет имеет реестр украинских военнопленных, которых представители МККК посещают и пытаются выяснить их судьбу.

Офис президента предоставит комментарии по Ил-76 позже — Подоляк

В 15.23 вышла статья Reuters с первым комментарием Офиса президента. Глава ОП Украины Михаил Подоляк сообщил, что комментарии со стороны Украины по падению российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области появятся чуть позже.

"Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", – говорится в коротком заявлении Подоляка.

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