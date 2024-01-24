Падение Ил-76 в Белгородской области: на борту самолета был ценный груз — СМИ

На борту упавшего в среду, 24 января, грузового Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области, вероятно, были ракеты С-300, которыми оккупанты обстреливают Украину.

Об этом пишет УП со ссылкой на источники в Вооруженных Силах.

Также читайте В Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76: все подробности

"Событие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Сменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", — написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным российских пропагандистов, на борту находились более 60 военных. Предварительно все они погибли.

Министерство обороны РФ подтвердило факт падения самолета. К месту падения вылетела комиссия ВКС для установления причин крушения.

Напомним, в Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Что известно – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber