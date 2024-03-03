Падение Ил-76: в РФ сделали новое заявление о телах украинских пленных

Россияне говорят, что завершили "экспертные процедуры".
Останки украинских военных, погибших во время аварии Ил-76, могут быть переданы Украине в ближайшее время. Такое заявление сделала российская омбудсмен Татьяна Москалькова.
Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".
По словам Москальковой, все экспертные процедуры в РФ по телам погибших завершились.
"Воля со стороны РФ передать тела есть и Украина готова их принять", – отметила она.
Однако детали по срокам пока не раскрываются.
Напомним, в России заявили, что готовы передать Украине якобы тела военнопленных, погибших во время крушения самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января.
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