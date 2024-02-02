Падение Ил-76: в России сказали, получили ли от Украины запрос на возвращение тел военнопленных

Россияне продолжают делать то, что умеют лучше всего – врать.

Так, в государстве-агрессоре заявили, что украинская сторона не обращалась с запросом о передаче тел военнопленным. Речь идет об украинцах, которые, вероятно, погибли в результате падения Ил-76.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"В администрацию президента России не поступало обращений от Киева с просьбой о передаче тел пленных, погибших во время аварии Ил-76", – заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, Украина обращалась в Россию о возвращении тел военнопленных, якобы находившихся на борту сбитого Ил-76 и погибших. Однако Москва проигнорировала запрос.

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