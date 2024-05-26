Падение иранского дрона в Курской области: эксперт отметил интересные нюансы

Эксперт отметил, что это лишь третья верифицированная потеря этого БПЛА за все время полномасштабного вторжения России в Украину.

Иранский разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6, упавший в Курской области РФ, вероятно, должен был атаковать территорию Сумщины.

Такое мнение высказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт обратил внимание на то, что Mohajer-6 имел на вооружении ракеты "воздух — земля" Ghaem-5.

"Очевидно, их планировали использовать по прямому назначению, но это средства ближнего радиуса действия. Именно поэтому использование Mohajer-6 как ударного БПЛА было невозможным, ведь на таких дистанциях он становился достаточно легкой целью и в основном его применяли как разведывательный. А тут и с ракетами... Курская область... Явно планировалось применяться в Сумском направлении”, — написал Коваленко.

По его словам, пока непонятны причины падения беспилотника.

“Падение произошло в Курской области. То есть, на территории России, поэтому возникает вопрос – что привело? Снова российское ПВО отработало по своему объекту? Коммуникация на самом высоком уровне?” – задает риторические вопросы Коваленко.

Эксперт отметил, что это лишь третья верифицированная потеря этого БПЛА за все время полномасштабного вторжения России в Украину.

"Первая потеря была в районе Одессы, когда над Черным морем был сбит Mohajer-6, сопровождавший группу Shahed-136. Второй верифицированный сбитый Mohajer-6 был сбит в июне 2023 года на восточном побережье временно оккупированного полуострова Крым самими же российскими ПВО”, — перечислил он.

Напомним, в Курской области РФ в поле вне населенных пунктов упал ударно-разведывательный беспилотник Mohajer-6, экспортированный из Ирана.

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