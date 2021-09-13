Падение L-410 в РФ: количество "тяжелых" пострадавших возросло, уцелевший пилот назвал причину аварии

Семьям погибших при жесткой посадке самолета выплатят по 1 млн рублей.

В России количество "тяжелых" пострадавших в результате авиакатастрофы самолета L-410 в Иркутской области возросло до четырех.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что всего на борту воздушного судна находились 16 человек, четверо из которых, в частности пилот, а также жители Иркутска, Ангарска и поселка Магистрального, — погибли.

В больницу госпитализировали 12 человек. "Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск. У них сложные переломы. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте. Остальные — под наблюдением врачей", — рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Одна из пассажирок, которой удалось выйти на связь после аварии и благодаря звонкам которой было установлено место авиакатастрофы, покинула больницу после медосмотра. На месте работает психолог.

По словам Кобзева, семьям погибших и пострадавшим окажут материальную помощь. "Родным погибших — 1 млн рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тысячя рублей, в среднем — 250 тысяч рублей, пострадавшим, имеющим легкие травмы, — 100 тысяч рублей", — отметил он.

В среду, 15 сентября, в Иркутской области объявят день траура.

Пассажирский самолет L-410 в воскресенье упал при повторном заходе на посадку в четырех километрах от села Казачинское. Он летел из Иркутска регулярным рейсом.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы считают, что инцидент произошел из-за отказа техники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Расследовать обстоятельства аварии самолета будут сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, они уже отправлены в регион.

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Между тем Telegram канал Baza опубликовал аудиозапись с комментарием уцелевшего пилота Николая Махнутина. Мужчина утверждает, что причиной аварии стал сбой системы навигации. В частности, GPS-навигатор с помощью автопилота повел самолет правее заложенного курса.

"Мы шли на второй круг в связи с тем, что я понял, что нас ведет правее автопилот. И за время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара не произошло. Я потерял сознание", — вспомнил Махнутин.

Идти на второй круг пришлось из-за тумана, добавил пилот. По его словам, во время маневра оказалось, что полоса, которая "должна быть четко по центру", была левее, чем летел самолет.

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