Падение МиГ-31 в России: эксперт указал на интересную закономерность

В России давно не производят истребители МиГ-31 и двигатели к нему, а подержанные машины уже износились.

Падение российского самолета МиГ-31 в Мурманской области РФ, скорее всего, произошло из-за пожара двигателя истребителя.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что это яркий пример того, в каком техническом состоянии находится российская авиация и к чему приводит повышенная нагрузка на уже выработавшую свой ресурс технику.

Коваленко объяснил, что новейшему российскому самолету МиГ-31 28 лет, поскольку их производство прекратилось еще в 1994 году. Также постепенно была свернута и сборка двигателей Д-30Ф6, которые используются на подобных самолетах.

"На сегодняшний день ВПК России может лишь обслуживать и ремонтировать МиГ-31 и его узлы. То есть, на старый двигатель, давно уже выработавший свой ресурс, регулярно оказывается нагрузка, которую он просто не может выдержать из-за полного изнашивания. Каков может быть результат такой деятельности? Поломка и какой-то блестящий инцидент", — отметил Коваленко.

Эксперт напомнил, что в РФ в 2022 году было официально зафиксировано 4 аварии МиГ-31. Все аварии не были связаны с войной на Украине.

"Однако это рекорд потерь МиГ-31 в течение года, если закрыть глаза на то, что могут быть и не официальные потери, о которых пока неизвестно", — заявил Коваленко.

Он также напомнил, что в декабре 2022 года в Беларуси было зафиксировано возгорание двигателя одного из МиГ-31К, являющегося носителем ракет Х-47М2 "Кинжал".

"Смешно, но МиГ-31 в нынешней войне это истребитель, реже всего участвовавший в боевых действиях, но которые РФ продолжают терять", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мурманской области РФ разбился самолет МиГ-31, выполнявший плановый учебный полет.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белгородской области России разбился самолет Минобороны.

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