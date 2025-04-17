Падение популярности Трампа: американцы разочаровываются в экономической политике президента

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа об "огромном мандате", поддержка его второго президентского срока начала стремительно снижаться. По данным опроса YouGov/The Economist, рейтинг одобрения Трампа упал на 14 пунктов с момента инаугурации — это значительно больше, чем падение на 5 пунктов в такой же период его первой каденции.

Об этом пишет The Economist.

Американцы дают ему отрицательную оценку по управлению экономикой: минус 7 процентных пунктов. Почти каждый пятый избиратель Трампа в 2024 году не одобряет его действия по инфляции, еще 12% недовольны его подходом к рынку труда.

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Данные опроса потребителей Мичиганского университета в начале апреля подтверждают этот тренд: уровень экономического оптимизма среди республиканцев самый низкий с декабря 2020 года, когда Трамп проиграл выборы.

Причины падения рейтингов вполне предсказуемы. Президент унаследовал сильную экономику, но сразу же начал масштабные реформы, болезненно ударившие по части его электората. Среди них сокращение программ для фермеров и административной занятости.

Значительное влияние оказала и тарифная политика. Только за две недели Трамп успел объявить новые пошлины почти всем торговым партнерам США.

Хотя Трамп сам признает, что его тарифная стратегия может привести к “некоторым проблемам” в краткосрочной перспективе, он верит, что она наконец поможет вернуть производственные рабочие места.

В то же время риск для его политической силы существенный. Республиканцы в Конгрессе, одержавшие победу благодаря нестабильному электорату, теперь оказываются под ударом. Если тарифная политика президента вызовет новый виток инфляции или даже рецессию, именно эти кандидаты первыми столкнутся с электоральным наказанием.

Хотя основная база Дональда Трампа остается устойчивой — более 92% голосовавших за него в ноябре республиканцев до сих пор поддерживают президента — именно избиратели-переходники, которые обеспечили его переизбрание, сейчас демонстрируют разочарование. Многие из них пришли на его сторону из-за недовольства экономикой Джо Байдена, но теперь не видят обещанного улучшения.

Эти новые поклонники значительно отличаются от традиционной базы Трампа. Согласно исследованию Cooperative Election Study, среди избирателей, которые поддерживали его и в 2020, и в 2024 годах, 84% были белыми, 74% идентифицировали себя как консерваторы, и 72% — старше 45 лет. Среди новых избирателей 2024 года только 65% были белыми, 42% — консервативные, и только 41% имели более 45 лет.

Эти группы оказываются особенно чувствительными к экономическим колебаниям. Опрос YouGov показал, что среди испаноязычных американцев чистый рейтинг одобрения Трампа составляет -37 пунктов, а среди людей до 30 лет -25 пунктов. В шести ключевых штатах, которые Трамп отобрал у Байдена (Аризона, Невада, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин), он имеет отрицательный баланс поддержки.

Падение поддержки видно и на других выборах: республиканцы уже проиграли несколько специальных выборов и выборов в Верховный суд штата Висконсин. По прогнозам The Economist, в Виргинии и Нью-Джерси чистый рейтинг Трампа уже упал до -11 и -14 соответственно.

Промежуточные выборы 2026 станут настоящим экзаменом. В это время будет решено, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом. В 2018-м, при первом президентстве Трампа, они потеряли 42 места в Палате представителей, когда рейтинг одобрения президента был на уровне -8 и это при стабильной экономике.

Сейчас рейтинг еще ниже, а экономическая ситуация нестабильна. Это может усилить политическую турбулентность и привести к новой потере контроля над Конгрессом. Однако в этом и обнадеживающий сигнал для американской демократии: даже во времена чрезвычайной партийной поляризации избиратели способны наказывать лидеров за экономические неудачи и политическую самоуверенность.