Падение ракеты в Польше попало на камеру: появились первые кадры (видео)

Ракета в Польше

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В Сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент падения на территории Люблинского воеводства в Польше ракеты, вероятнее всего, российской X-101, которой Россия атаковала Украину 30 июля.

Видео опубликовал польский информационный портал.

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Падение ракеты попало на камеру наблюдения, установленную в одном из домов в гмине Туробин, в 8 км от Тарнавы-Колонии.

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«Момент незнакомого объекта, упавшего со стороны Украины после ночного нападения России, был зафиксирован на камерах наблюдения в селе Туробин. Службы уже на месте», — говорится в подписи к видео.

Відео: Portal informacyjny

Как видно на записи, ракета упала в 03:45 по польскому времени. Перед этим в небе появилось зарево, а через несколько минут раздался мощный взрыв. Судя по кадрам, это было под утро, когда светало.

Ракета упала в Польше — последние новости

Напомним, в ночь на 30 июля Россия массированно атаковала Украину. Вероятно, одна из ракет, по версии МИД Украины , X-101 залетела в Польшу через западные области и упала в Люблинском воеводстве близ Тарнавы-Колонии.

О том, что это российская ракета, говорят первые выводы польских специалистов. В настоящее время объект до сих пор исследуют саперные группы.

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